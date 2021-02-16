Кібератаки у Франції: підозра впала на хакерів Sandworm, пов’язаних з РФ

Французька влада підозрює хакерську групу Sandworm у багаторічних кібератаках на Мін’юст країни, а також на низку великих компаній.

Про це йдеться у звіті Французького агентства безпеки інформаційних систем (ANSSI).

У ANSSI зазначили, що перші напади зафіксували ще наприкінці 2017 року, а тривали ці атаки до 2020-го.

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Зокрема хакери використовували дірки у програмному забезпеченні Centreon. Його використовують такі французькі компанії як авіаконцерн Airbus, авіакомпанія Air France і французький провайдер Orange.

Хакерів з Sandworm підозрюють у зв’язках зі спецслужбами РФ, але у звіті ANSSI немає прямого звинувачення.

Найбільший у світі сервіс для атак на банки

В Україні правоохоронці викрили зловмисника, який розробляв небезпечні онлайн-сервіси для атаки на банки та пошти. У результаті постраждали фінустанови 11 країн світу – США, Італії, Іспанії, Мексики, Чилі, Великої Британії, Нідерландів, Швейцарії, Австралії, Франції та Німеччини. Їхні збитки сягають понад $10 млн.

Джерело: ANSSI