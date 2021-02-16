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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Километровый столб дыма и пепла: на Сицилии проснулся вулкан Этна

16 февраля на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Извержение произошло около 17 часов по киевскому времени.

вулкан Етна

Взрывное извержение сопровождалось потоком лавы и выделением вулканического пепла. Источник толчков находится примерно на 3 тыс. м над уровнем моря.

Из-за инцидента Международный аэропорт Катании отменил рейсы. Столб дыма и пепла, что выделяется из юго-восточного кратера, имеет высоту более одного км, поэтому это может угрожать безопасности полетов.

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Этна — один из крупнейших действующих вулканов в Европе, ему около 350 тыс. лет. Извержение вулкана Этна произошло также в декабре 2020 года.

Фонтаны лавы из кратера достигали нескольких сотен метров. В небо поднялся шлейф дыма и пепла.

Источник: ANSA

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