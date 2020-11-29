В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоло. В результате этого в воздух поднялся четырехкилометровый столб дыма и пепла.

Власти Индонезии предупредили граждан о возможных потоки лавы.

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Из-за извержения закрыли местный аэропорт, а самолетам запретили полеты в радиусе четырех километров от эпицентра.

В августе возле острова Суматра в Индонезии произошли два землетрясения, однако пока о разрушениях, пострадавших и рисках цунами не сообщалось.

Землетрясения магнитудой 6,8 и 6,9 произошли в течение шести минут друг от друга с 5.23 утра.