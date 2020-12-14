Шлейф дыма и пепла в 5 км: на Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия в Средиземном море произошло извержение вулкана Этна. Природное явление зафиксировали около 21.00 в воскресенье 13 декабря.
Кратер начал производить фонтаны лавы высотой примерно в несколько сотен метров, а также высокий и плотный шлейф пепла, который поднялся на высоту 5 км.
Вулкану Этна около 350 тыс. лет, это один из крупнейших действующих вулканов в Европе. Его высота ежегодно меняется и сейчас составляет примерно 3,3 тыс. м.
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В Индонезии проснулся вулкан Левотоло
В конце ноября в Индонезии зафиксировали извержение вулкана под названием Левотоло. В результате природного явления в воздухе образовался шлейф дыма и пепла, длиной 4 км.
Из-за этого в стране даже закрыли аэропорты.
Источник: Volcano Discovery