Шлейф дыма и пепла в 5 км: на Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия в Средиземном море произошло извержение вулкана Этна. Природное явление зафиксировали около 21.00 в воскресенье 13 декабря.

Кратер начал производить фонтаны лавы высотой примерно в несколько сотен метров, а также высокий и плотный шлейф пепла, который поднялся на высоту 5 км.

Вулкану Этна около 350 тыс. лет, это один из крупнейших действующих вулканов в Европе. Его высота ежегодно меняется и сейчас составляет примерно 3,3 тыс. м.

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В Индонезии проснулся вулкан Левотоло

В конце ноября в Индонезии зафиксировали извержение вулкана под названием Левотоло. В результате природного явления в воздухе образовался шлейф дыма и пепла, длиной 4 км.

Из-за этого в стране даже закрыли аэропорты.

Источник: Volcano Discovery