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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Кілометровий стовп диму та попелу: на Сицилії прокинувся вулкан Етна

16 лютого на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження сталося близько 17 години за київським часом.

вулкан Етна

Вибухове виверження супроводжувалося потоком лави та виділенням вулканічного попелу. Джерело поштовхів знаходиться приблизно на 3 тис. м над рівнем моря.

Через інцидент Міжнародний аеропорт Катанії скасував рейси. Стовп диму та попелу, що виділяється з південно-східного кратера, має висоту понад один км, тому це може загрожувати безпеці польотів.

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Етна – один з найбільших діючих вулканів у Європі, йому близько 350 тис. років. Виверження вулкану Етна сталося також у грудні 2020 року.

Фонтани лави з кратера сягали кількох сотень метрів. У небо здійнявся шлейф диму та попелу.

Джерело: ANSA

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