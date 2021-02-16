16 лютого на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження сталося близько 17 години за київським часом.

Вибухове виверження супроводжувалося потоком лави та виділенням вулканічного попелу. Джерело поштовхів знаходиться приблизно на 3 тис. м над рівнем моря.

Через інцидент Міжнародний аеропорт Катанії скасував рейси. Стовп диму та попелу, що виділяється з південно-східного кратера, має висоту понад один км, тому це може загрожувати безпеці польотів.

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Етна – один з найбільших діючих вулканів у Європі, йому близько 350 тис. років. Виверження вулкану Етна сталося також у грудні 2020 року.

Фонтани лави з кратера сягали кількох сотень метрів. У небо здійнявся шлейф диму та попелу.

Джерело: ANSA