У Нігерії, в штаті Кадуна бойовики вбили 23 мирних жителів і поранили ще двох.

Серію нападів злочинці скоїли у вівторок, 9 лютого, у п’яти різних районах. Найбільше загиблих в одному з сіл у районі Бірнін-Гварі – 10 осіб, там селяни також вбили одного із нападників.

Хто скоїв вбивства, наразі встановлюється, адже західні регіони постійно потерпають від нальотів злочинних угруповань, які нападають з метою пограбування або викрадення людей для вимагання викупу.

Також на Заході Нігерії діє терористичне угруповання Боко Харам, яке проголосило себе частиною Ісламської держави.

Напади в Нігерії

7 лютого в штаті Кадуна невідомі озброєні люди скоїли напад на два села, пограбували місцевих мешканців, спалили декілька будинків та вбили 19 селян, багатьох поранили.

Губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаї наказав органам безпеки організувати операції з протидії невідомим злочинцям.