У Нігерії в місті Кагара бандити напали на науковий коледж і викрали сотні студентів і викладачів.

Крім того нападники вбили одного учня, а ще декільком завдали тілесних ушкоджень.

У заручниках можуть бути до 350 учнів. Однак кільком студентам і одному співробітнику все ж таки вдалося втекти.

Місцева влада повідомила, що зловмисники у студентській формі о 02.00 захопили коледж та почали стрілянину.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі розпорядився почати операцію з порятунку захоплених.

Також нещодавно у Нігерії бойовики вбили 23 мирних жителів і поранили ще двох.

Злочинці скоїли напади у п’яти різних районах. Найбільше загиблих в одному з сіл у районі Бірнін-Гварі – 10 осіб.

Джерело: Vanguard