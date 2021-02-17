У Нігерії в місті Кагара бандити напали на науковий коледж і викрали сотні студентів і викладачів.
Крім того нападники вбили одного учня, а ще декільком завдали тілесних ушкоджень.
У заручниках можуть бути до 350 учнів. Однак кільком студентам і одному співробітнику все ж таки вдалося втекти.
Місцева влада повідомила, що зловмисники у студентській формі о 02.00 захопили коледж та почали стрілянину.
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі розпорядився почати операцію з порятунку захоплених.
Також нещодавно у Нігерії бойовики вбили 23 мирних жителів і поранили ще двох.
Злочинці скоїли напади у п’яти різних районах. Найбільше загиблих в одному з сіл у районі Бірнін-Гварі – 10 осіб.
Джерело: Vanguard