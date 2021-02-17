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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Бойовики напали на коледж у Нігерії: сотні студентів викрадено, а одного вбито

У Нігерії в місті Кагара бандити напали на науковий коледж і викрали сотні студентів і викладачів.

терористи

Крім того нападники вбили одного учня, а ще декільком завдали тілесних ушкоджень.

У заручниках можуть бути до 350 учнів. Однак кільком студентам і одному співробітнику все ж таки вдалося втекти.

Місцева влада повідомила, що зловмисники у студентській формі о 02.00 захопили коледж та почали стрілянину.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі розпорядився почати операцію з порятунку захоплених.

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Також нещодавно у Нігерії бойовики вбили 23 мирних жителів і поранили ще двох.

Злочинці скоїли напади у п’яти різних районах. Найбільше загиблих в одному з сіл у районі Бірнін-Гварі – 10 осіб.

Джерело: Vanguard

Фото: Dreamstime

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