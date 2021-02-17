Жена Ким Чен Ына впервые за год вышла в свет

Супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу впервые более чем за год появилась на публике, побывав на концерте в Пхеньяне.

По данным местного издания, Ли Соль Чжу накануне посетила концерт, организованный в честь дня Сияющей звезды — дня рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

В газете опубликованы снимки, на которых Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном улыбаются и аплодируют исполнителям на мероприятии.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что длительное отсутствие супруги Ким Чен Ына, с января прошлого года, вызвало слухи. В частности, возникали вопросы о состоянии здоровья Ли Соль Чжу, а также предполагалось, что супруга лидера КНДР может быть в положении.

Национальное агентство разведки Южной Кореи в свою очередь отметило, что ничего необычного с Ли Соль Чжу не происходило. Вероятно, она просто находилась в изоляции со своими детьми на фоне пандемии коронавируса.

11 января лидера Северной Кореи Ким Чен Ына избрали на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии. До этого политик занимал должность председателя этой партии.

С 2011 года Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 стал председателем Исполнительного политического совета партии.