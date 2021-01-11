Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына избрали на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии. До этого политик занимал должность председателя этой партии.

Ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее Исполнительный политический совет в секретариат.

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Должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а затем его сын Ким Чен Ир.

С 2011 года Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК, а с 2016 стал председателем Исполнительного политического совета партии.

Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем.

Источник: KCNA