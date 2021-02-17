Дружина Кім Чен Ина вперше за рік вийшла в світ

Дружина керівника КНДР Лі Соль Чжу вперше більш ніж за рік з’явилася на публіці, побувавши на концерті в Пхеньяні.

За даними місцевого видання, Лі Соль Чжу напередодні відвідала концерт, організований на честь дня Сяючої зірки – дня народження Кім Чен Іра, батька нинішнього лідера країни Кім Чен Ина.

У газеті опубліковані знімки, на яких Лі Соль Чжу разом з Кім Чен Ином посміхаються і аплодують виконавцям на заході.

Західні ЗМІ в свою чергу відзначають, що тривала відсутність дружини Кім Чен Ина, з січня минулого року, викликала чутки. Зокрема, виникали питання про стан здоров’я Лі Соль Чжу, а також передбачалося, що дружина лідера КНДР може бути вагітною.

Національне агентство розвідки Південної Кореї в свою чергу зазначило, що нічого незвичайного з Лі Соль Чжу не відбувалося. Ймовірно, вона просто перебувала в ізоляції зі своїми дітьми на тлі пандемії коронавірусу.

11 січня лідера Північної Кореї Кім Чен Ина обрали на пост генерального секретаря правлячої Трудової партії. До цього політик обіймав посаду голови цієї партії.

З 2011 року Кім Чен Ин займав пост першого секретаря ЦК ТПК, а з 2016 року став головою Виконавчого політичної ради партії.