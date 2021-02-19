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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Первая жертва протестов в Мьянме: девушка умерла от выстрела в голову

20-летняя Мья Тхве Тхве Хайинг, которая была ранена во время протестов в Мьянме, умерла в больнице. Это первая официальная жертва военного переворота.

М'янма_Янгон_8.02.2021

Мья Тхве Тхве Хайинг скончалась в больнице 19 февраля. С момента ранения девушка находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения.

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Врачи подтвердили огнестрельный характер ранения, пуля попала в голову в районе правого уха.

В день, когда Мья Тхве Тхве Хайинг ранили, полиция прибегла к силовым разгонам протестующих, применяла водометы, резиновые и боевые пули.

Врачи заверили, что пришлют результаты вскрытия в соответствующие органы власти.

Протесты в Мьянме

1 февраля во Мьянме задержали председателя правящей партии Аун Сан Су Чжи, президента Он Мьин и других чиновников. Власть в своих руках сосредоточил главнокомандующий вооруженных сил Мин Аун Хлаину, в стране объявлено чрезвычайное положение в год.

После этого жители некоторых городов вышли на массовые протесты, они требуют свержения военной диктатуры и демократических выборов.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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