20-річна Мья Тхве Тхве Хайінг, яка була поранена під час протестів у М’янмі, померла в лікарні. Це перша офіційна жертва військового перевороту.

Мья Тхве Тхве Хайінг померла в лікарні 19 лютого. З моменту поранення дівчина знаходилась на апараті штучного життєзабезпечення.

Лікарі підтвердили вогнепальний характер поранення, куля потрапила в голову в районі правого вуха.

В день, коли Мья Тхве Тхве Хайінг поранили, поліція вдалася до силових розгонів протестувальників, застосовувала водомети, гумові та бойові кулі.

Лікарі запевнили, що надішлють результати розтину до відповідних органів влади.

Протести у М’янмі

1 лютого у М’янмі затримали голову правлячої партії Аун Сан Су Чжі, президента Він М’їна та інших урядовців. Владу у своїх руках зосередив головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлаіну, в країні оголосили надзвичайний стан на рік.

Після цього мешканці деяких міст вийшли на масові протести, вони вимагають повалення військової диктатури та демократичних виборів.