В Италии в результате обвала кладбища около 200 гробов упали в море. Инцидент произошел в в коммуне Камольи, расположенной в регионе Лигурия (север страны).

Кладбище Камольи, построенное более 100 лет назад, расположенное вдоль участка скалистых приморских скал. Сейчас только 10 из 200 гробов удалось найти.

Группа геологов использует для исследования территории беспилотники, чтобы лучше понять повреждения и определить, существует ли опасность нового оползня.

Прибрежную зону под кладбищем заблокировали, чтобы гробы не выплыли в море.

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