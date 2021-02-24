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Факты / Мир
Людмила Богданова |

200 гробов упали в море: в Италии обрушилось кладбище на скале

В Италии в результате обвала кладбища около 200 гробов упали в море. Инцидент произошел в в коммуне Камольи, расположенной в регионе Лигурия (север страны).

Італія обрив на кладовищі

Кладбище Камольи, построенное более 100 лет назад, расположенное вдоль участка скалистых приморских скал. Сейчас только 10 из 200 гробов удалось найти.

Группа геологов использует для исследования территории беспилотники, чтобы лучше понять повреждения и определить, существует ли опасность нового оползня.

Прибрежную зону под кладбищем заблокировали, чтобы гробы не выплыли в море.

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Источник: CNN

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