В Італії внаслідок обвалу кладовища близько 200 трун впали у море. Інцидент трапився у в комуні Камольї, що розташована в регіоні Лігурія (північ країни).

Кладовище Камольї, побудоване понад 100 років тому, розташоване вздовж ділянки скелястих приморських скель. Наразі лише 10 з 200 трун вдалося знайти.

Група геологів застосовує для дослідження території безпілотники, щоб краще зрозуміти пошкодження та визначити, чи існує небезпека нового зсуву.

Прибережну зону під кладовищем заблокували, щоб труни не випливали у море.

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Виверження вулкану в Італії

У середині лютого в Італії сталося виверження вулкану на острові Сицилія. Там прокинувся вулкан Етна – один з найбільших у Європі, що діють донині.

У небо піднявся кілометровий стовп диму та попелу. Аеропорт Катанії закрили через небезпеку.