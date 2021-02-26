Оксфордский университет сообщил об атаке хакеров на лабораторию, изучающую Covid-19

Оксфордский университет подтвердил кибератаку на лабораторию, которая занимается изучениям Covid-19.
Однако там отметили, что атака хакеров не повлияла на какие-либо клинические исследования.
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) GCHQ начал расследование инцидента в Отделении структурной биологии, известном как Strubi.
Есть опасения, что хакеры пытались продать секретные исследования. Также не исключается, что атака хакеров курировалась враждебным государством.
Лаборатория не зависит от Института Дженнера, который разработал вакцину против Covid-19 вместе с AstraZeneca.
Хакеры атакуют украинцев
В Украине наблюдается рост фишинговых атак относительно начала вакцинации от коронавируса, сообщает СНБО. Одну из них киберполиция зафиксировала в конце января.
На популярной хостинговой платформе была прикреплена фейковая веб-страница, которая имитировала ссылки на официальный портал Министерства здравоохранения Украины.