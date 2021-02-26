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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Оксфордский университет сообщил об атаке хакеров на лабораторию, изучающую Covid-19

Оксфордский университет подтвердил кибератаку на лабораторию, которая занимается изучениям Covid-19.

Лаборатория

Однако там отметили, что атака хакеров не повлияла на какие-либо клинические исследования.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) GCHQ начал расследование инцидента в Отделении структурной биологии, известном как Strubi.

Есть опасения, что хакеры пытались продать секретные исследования. Также не исключается, что атака хакеров курировалась враждебным государством.

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Лаборатория не зависит от Института Дженнера, который разработал вакцину против Covid-19 вместе с AstraZeneca.

Хакеры атакуют украинцев

В Украине наблюдается рост фишинговых атак относительно начала вакцинации от коронавируса, сообщает СНБО. Одну из них киберполиция зафиксировала в конце января.

На популярной хостинговой платформе была прикреплена фейковая веб-страница, которая имитировала ссылки на официальный портал Министерства здравоохранения Украины.

Источник: Mirror

Фото: Pixabay

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