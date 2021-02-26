Оксфордский университет сообщил об атаке хакеров на лабораторию, изучающую Covid-19

В Украине наблюдается рост фишинговых атак относительно начала вакцинации от коронавируса, сообщает СНБО. Одну из них киберполиция зафиксировала в конце января.

На популярной хостинговой платформе была прикреплена фейковая веб-страница, которая имитировала ссылки на официальный портал Министерства здравоохранения Украины.