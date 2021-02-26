Оксфордський університет повідомив про кібератаку на лабораторію, що вивчає Covid-19

В Україні спостерігається зростання фішингових атак щодо початку вакцинації від коронавірусу, повідомляє РНБО. Одну з них кіберполіція зафіксувала в кінці січня.

На популярній хостинговій платформі була прикріплена фейкова веб-сторінка, яка імітувала посилання на офіційний портал Міністерства охорони здоров’я України.