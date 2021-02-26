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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Оксфордський університет повідомив про кібератаку на лабораторію, що вивчає Covid-19

Оксфордський університет підтвердив кібератаку на лабораторію, яка займається дослідженням Covid-19.

Лаборатория

Однак там зазначили, що атака хакерів не вплинула на будь-які клінічні дослідження.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) GCHQ почав розслідування інциденту у Відділенні структурної біології, відомому як Strubi.

Є побоювання, що хакери намагалися продати секретні дослідження. Також не викреслюється, що атакою хакерів займалася ворожа держава.

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Лабораторія не залежить від Інституту Дженнера, який розробив вакцину проти Covid-19 разом з AstraZeneca.

Хакери атакують українців

В Україні спостерігається зростання фішингових атак щодо початку вакцинації від коронавірусу, повідомляє РНБО. Одну з них кіберполіція зафіксувала в кінці січня.

На популярній хостинговій платформі була прикріплена фейкова веб-сторінка, яка імітувала посилання на офіційний портал Міністерства охорони здоров’я України.

Джерело: Mirror

Фото: Pixabay

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