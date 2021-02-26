Оксфордський університет повідомив про кібератаку на лабораторію, що вивчає Covid-19

Оксфордський університет підтвердив кібератаку на лабораторію, яка займається дослідженням Covid-19.
Однак там зазначили, що атака хакерів не вплинула на будь-які клінічні дослідження.
Національний центр кібербезпеки (NCSC) GCHQ почав розслідування інциденту у Відділенні структурної біології, відомому як Strubi.
Є побоювання, що хакери намагалися продати секретні дослідження. Також не викреслюється, що атакою хакерів займалася ворожа держава.
Лабораторія не залежить від Інституту Дженнера, який розробив вакцину проти Covid-19 разом з AstraZeneca.
Хакери атакують українців
В Україні спостерігається зростання фішингових атак щодо початку вакцинації від коронавірусу, повідомляє РНБО. Одну з них кіберполіція зафіксувала в кінці січня.
На популярній хостинговій платформі була прикріплена фейкова веб-сторінка, яка імітувала посилання на офіційний портал Міністерства охорони здоров’я України.