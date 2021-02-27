Вбивство Хашогджі: США вводять санкції щодо 76 саудівців

США вводять візові обмеження щодо 76 саудівців, які причетні до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі.

Зокрема, ввели санкції проти колишнього співробітника саудівської розвідки Ахмеда Хасана Мухаммеда аль Атір.

Таким чином США планує покласти край нападам у Саудівській Аравії на активістів та журналістів.

Розвідувальна служба США опублікувала звіт, згідно з яким вбивство Хашогджі організував наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.

Розвідка досі не знає, коли саме саудівці вирішили заподіяти шкоду батькові п’ятьох дітей. Однак водночас вони впевнені, що операцію проти Хашогджі спланували заздалегідь, оскільки до неї провели ретельну підготовку.

Журналіста вбили в будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Його тіло так і не знайшли.

Боротьба за права жінок в Саудівській Аравії

Активістка в Саудівській Аравії Луджайн аль-Хатлуль вийшла на свободу після 1 001 дня ув’язнення. Вона виступала за право жінок водити автомобіль у королівстві.

Зараз Луджайн заборонено залишати королівство протягом п’яти років. Якщо вона порушить цю заборону, то постане перед судом за порушення умов дострокового звільнення.