Сын убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогджи Салах заявил, что семья прощает его убийц.

Такое решение родственники Хашогджи приняли во время месяца Рамадан.

Читайте: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

— В эту добродетельную ночь этого священного месяца мы вспоминаем высказывание Бога Всемогущего в его священной книге: Отплата плохих поступков равноценна им, но того, кто помилует и примиряет — награда ждет у Бога. Таким образом, мы, сыновья мученика Джамаля Хашогджи, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца — пусть он упокоится с миром, — заявил Салах Хашогджи.

Напомним, 2 октября 2018 года Хашогджи исчез в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Официально его признали погибшим только 20 октября.

В ЦРУ считают, что убийство журналиста заказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман аль Сауд, поскольку тот критиковал политику государства.

Прокуратура Саудовской Аравии добилась приговора для пяти подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи наказания в виде смертной казни.

Еще трое получили по 24 годам тюремного заключения. Всего по делу предстали 11 подозреваемых.

Источник: Saudi Gazette