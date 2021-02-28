Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден будет уйти в отставку уже этой весной. Такое предположение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag Тихановская заявила, что к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны Европейского союза и США.

— В этом году упадет режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет. Давление будет расти с каждым днем, рано или поздно оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет, — отметила Тихановская.

Она добавила, что оппозиция уже выиграла выборы у Лукашенко, а он только силой удерживает себя у власти.

— Да, он пугал людей на улицах дубинками и винтовками, но люди находят другие способы протестовать, — заявила она.

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Тихановская отметила, что за последние полгода вся Беларусь изменилась.

— Никто не может выбить из белорусов идею свободы и достоинства.

По ее словам, то, что на улицы выходит меньше людей по сравнению с августом, не значит, что протестное движение стало менее активным. Тихановская заявила, что некоторые люди хотели бы агрессивной революции, но сама она выступает за мирный протест.

Недавно сама Тихановська отметила, что она и ее сторонники “потеряли улицы”. Речь идет о том, что в Беларуси поутихли протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В то же время, она надеется, что митинги продолжатся в стране весной.