Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что она и ее сторонники “потеряли улицы”. Речь идет о том, что в Беларуси поутихли протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Она надеется, что митинги продолжатся в стране весной.

— Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила. Да, на данный момент кажется, что мы проиграли, — заявила Светлана Тихановская.

По словам лидера, сейчас оппозиция пытается улучшить свое положения, они хотят создавать различные объединения, например, на уровне бывших силовиков, учителей, врачей.

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули протесты из-за победы на очередных президентских выборах Александра Лукашенко. Люди были не согласны с такими результатами голосования и вышли на акции.

Однако их разгоняли и избивали силовики. Несмотря на протесты людей, Лукашенко провел тайную инаугурацию. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала западные страны продолжить давить на Лукашенко и его сторонников санкциями.

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Источник: Белсат, Le Temps