Міністерство оборони США напередодні оголосило про новий пакет ініціативи сприяння безпеці в Україні на $125 млн, який включає навчання, обладнання та консультативні зусилля, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

Ці дії підтверджують прагнення США забезпечити оборонну летальну зброю, щоб Україна могла ефективніше захищатися від російської агресії.

Що включає в себе пакет військової допомоги?

два патрульні катери Mark IV – для посилення спроможності України патрулювати та захищати свої територіальні води (таким чином, українська сторона отримає вісім таких катерів від США);

надання додаткових контрартилерійських радарів і тактичного обладнання;

постійну підтримку супутникової зйомки;

обладнання для надання військової медичної допомоги та бойової евакуації.

У Міноборони США підкреслили, що решта $150 млн фінансової допомоги, що виділив Конгрес США, будуть надані, коли Міноборони та Держдепартамент, засвідчать, що Україна цього року досягла достатнього прогресу у ключових оборонних реформах.

Департамент закликає Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над військовими, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості та закупівлях, а також модернізують свій оборонний сектор в інших ключових сферах відповідно до принципів та стандартів НАТО.

У Пентагоні нагадали, що США з 2014 року виділили Україні допомогу в галузі безпеки на понад $2 млрд і продовжують надавати допомогу Україні у здійсненні цих реформ для просування її євроатлантичних прагнень на підтримку безпечної, процвітаючої, демократичної та вільної України.

1 березня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $125 млн.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон також планує продовжувати надавати Києву, зокрема, й летальну зброю. Необхідність цього полягає у посиленні агресії з боку Росії.