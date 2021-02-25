Зеленский: Ближайшая цель Украины — получить План действий по членству в НАТО

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил членство Украины в НАТО и назвал ближайшую цель на этом пути.

По словам президента, для Украины ближайшая цель — План действий по членству в НАТО.

— Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании стать членом НАТО. Наша ближайшая цель — План действий по членству в Альянсе, — отметил он.

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Также Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество с НАТО чрезвычайно важно для страны. Поэтому Украина укрепляет свою армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делится практическим опытом, развивает стратегическое партнерство и дружбу.

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В то же время Йенс Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение на евроатлантическом пути.

Также Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море. Со своей стороны Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс будет прилагать усилия к увеличению присутствия в этом регионе.

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что Украина приблизилась к членству в НАТО. По его словам, чем больше Украина вводит новые реформы, тем ближе она к стандартам Альянса и членству.

Пока генсек не может назвать конкретной даты вступления, но он заверил, что НАТО будет поддерживать евроатлантические стремления Украины.