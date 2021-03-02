Опровергла слова Лукашенко: в Беларуси журналистке дали шесть месяцев за решеткой

Суд Московского района Минска приговорил журналистку издания Tut.by Екатерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 2,9 тыс. рублей за “разглашение медицинской тайны”.

Также в этом деле виновным признали врача Артема Сорокина. Он получил два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в размере 1450 рублей.

В то же время сообщается, что им не запретили заниматься профессиональной деятельностью.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Адвокаты Борисевич и Сорокина заявили, что собираются это сделать. Осужденные пока будут находиться в СИЗО.

В чем обвиняют Борисевич и Сорокина?

Судебный процесс по делу Борисевич и Сорокина начался 19 февраля и проходил в закрытом режиме.

Подсудимые и их адвокаты подали ходатайство об открытом слушании, но его отклонили. Все свидетели и защитники подписали соглашение о неразглашении, поэтому даже неизвестно, какое наказание просил прокурор.

Борисевич и Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны убитого активиста Романа Бондаренко, погибшего от рук неизвестных. Он умер в карете скорой помощи, куда его доставили из Центрального районного отдела милиции Минска.

Борисевич, ссылаясь на информацию, полученную от врача, опубликовала статью о том, что в крови умершего Бондаренко нет алкоголя, о чем публично заявил Лукашенко.

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Статья Уголовного кодекса, по которой обвиняли врача и журналиста, предусматривает наказание от шести месяцев до трех лет лишения свободы. Правозащитники признали обоих политическими заключенными.

Сестра Романа Бондаренко, которая выступила в суде в качестве свидетеля, отмечает, что лично разрешила Борисевич публиковать информацию о состоянии своего брата.

Романа Бондаренко 11 ноября жестоко избили за то, что он защищал бело-красно-белый флаг. Он умер на следующий день.

Два года колонии за прямой эфир

В феврале суд Минска приговорил журналистов польского телеканала Белсат за прямой эфир акции протеста к двум годам лишения свободы в колонии.

15 ноября 2020 года журналисты Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова в течение пяти часов вели стрим из квартиры на Площади изменений в Минске, куда люди пришли почтить память оппозиционера Романа Бондаренко.

Фото: TUT.by