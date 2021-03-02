Спростувала слова Лукашенка: у Білорусі журналістці дали шість місяців за ґратами

Суд Московського району Мінська засудив журналістку видання Tut.by Катерину Борисевич до шести місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі 2,9 тис. рублів за “розголошення медичної таємниці”.

Також у цій справі винним визнали лікаря Артема Сорокіна. Він отримав два роки позбавлення волі з відстрочкою на рік та штраф у розмірі 1 450 рублів.

Водночас повідомляється, що їм не заборонили займатися професійною діяльністю.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений. Адвокати Борисевич та Сорокіна заявили, що збираються це зробити. Засуджені поки перебуватимуть у СІЗО.

У чому звинувачують Борисевич та Сорокіна?

Судовий процес у справі Борисевич та Сорокіна розпочався 19 лютого і відбувався у закритому режимі.

Підсудні та їх адвокати подали клопотання про відкрите слухання, але його відхилили. Усі свідки та захисники підписали угоду про нерозголошення, тому навіть невідомо, яке покарання просив прокурор.

Борисевич та Сорокіна звинувачують у розголошенні медичної таємниці вбитого активіста Романа Бондаренка, який загинув від рук невідомих. Він помер у кареті швидкої допомоги, куди його доставили з Центрального районного відділу міліції Мінська.

Борисевич, посилаючись на інформацію, отриману від лікаря, опублікувала статтю про те, що у крові померлого Бондаренка немає алкоголю, про що публічно заявив Лукашенко.

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Стаття Кримінального кодексу, за якою звинувачували лікаря та журналіста, передбачає покарання від шести місяців до трьох років позбавлення волі. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями.

Сестра Романа Бондаренка, яка виступила в суді як свідок, наголошує, що особисто дозволила Борисевич публікувати інформацію про стан свого брата.

Романа Бондаренка 11 листопада жорстоко побили через те, що він захищав біло-червоно-білий прапор. Він помер наступного дня.

Два роки колонії за прямий ефір

У лютому суд Мінська засудив журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір акції протесту до двох років позбавлення волі в колонії.

15 листопада 2020 року журналісти Дарина Чульцова та Катерина Бахвалова протягом п’яти годин вели стрім з квартири на Площі змін у Мінську, куди люди прийшли вшанувати пам’ять опозиціонера Романа Бондаренка.

Фото: TUT.by