В Норвегии вакцинировали пингвинов, которые три месяца были в изоляции

В Норвегии начали вакцинацию пингвинов от очень инфекционного штамма птичьего гриппа H5N8, который обнаружили в стране в начале декабря прошлого года.

29 субантарктических пингвинов (вид из рода антарктических пингвинов, — Ред.) уже получили первую дозу вакцины и после получения второй смогут вернуться к нормальной жизни.

Их привычная жизнь предполагает скольжения на животе, развлечения в ледяной воде и ловлю рыбы клювом.

Пингвины из Бергенского аквариума с начала декабря находились в специальном вольере, который натянут брезентом.

— После обнаружения в стране птичьего гриппа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ввело комендантский час: все птицы в неволе должны содержаться под крышей, — рассказал директор аквариума Аслак Свердруп.

Первый укол самым старым и наиболее уязвимым птицам сделали в среду, а в четверг вакцинировали младших пингвинов.

Среди недавно иммунизированных — пингвин Эрна, названная в честь премьер-министра Эрны Сольберг, которая когда-то работала в аквариуме, туристической достопримечательности ее родного города Берген.

— Тот факт, что сейчас вакцинируют пингвинов, случайность, абсолютно независима от коронавируса, но это свидетельствует о том, что вакцины важны, тем более сегодня, — сказал Свердруп.

В дикой природе субантарктические пингвины живут в Антарктиде. Ни один пингвин из аквариума Бергена не заразился гриппом, и хотя болезнь может быть смертельной для птиц, передача его людям крайне редкая.

В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 26 млн домашней птицы

В начале февраля 2021 года Южная Корея заявила, что в стране обнаружили по меньшей мере 87 вспышек птичьего гриппа H5N8.

В профилактических целях в стране с конца ноября 2020 года уничтожили почти 26 млн домашней птицы.

Источник: The Local