Пока весь мир борется с коронавирусом, в Японии распространяется птичий грипп.
На ферме в городе Хигаси-Оми (префектура Сига) более 50 цыплят скончались от неизвестной болезни.
Умерших птиц обследовали, специалисты подтвердили подозрение на куриный грипп.
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Сейчас на ферме проводят дополнительные исследования. Если тестирование подтвердит вирус, на объекте уничтожат всех птиц — около 11 тыс. курей.
Пока в районе возможной вспышки запретили перемещение кур и яиц. Грипп на территории страны фиксируют с начала ноября.
Коронавирус в Японии
Непростая в Японии и ситуация с коронавирусом.
Из-за вируса в стране отменили ежегодный новогодний выход императора к людям.
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Источник: Kyodo