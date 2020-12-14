Пока весь мир борется с коронавирусом, в Японии распространяется птичий грипп.

На ферме в городе Хигаси-Оми (префектура Сига) более 50 цыплят скончались от неизвестной болезни.

Умерших птиц обследовали, специалисты подтвердили подозрение на куриный грипп.

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Сейчас на ферме проводят дополнительные исследования. Если тестирование подтвердит вирус, на объекте уничтожат всех птиц — около 11 тыс. курей.

Пока в районе возможной вспышки запретили перемещение кур и яиц. Грипп на территории страны фиксируют с начала ноября.

Коронавирус в Японии

Непростая в Японии и ситуация с коронавирусом.

Из-за вируса в стране отменили ежегодный новогодний выход императора к людям.

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Источник: Kyodo