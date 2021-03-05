У Норвегії вакцинували пінгвінів, які три місяці були в ізоляції

У Норвегії розпочали вакцинацію пінгвінів від дуже інфекційного штаму пташиного грипу H5N8, який виявили у країні на початку грудня минулого року.

29 пінгвінів-шкіперів (вид із роду антарктичних пінгвінів, – Ред.) вже отримали першу дозу вакцини і після отримання другої зможуть повернутися до нормального життя.

Їхнє звичне життя передбачає ковзання на животі, розваги у крижаній воді та ловлю риби дзьобом.

Пінгвіни із Бергенського акваріума з початку грудня перебували у спеціальному вольєрі, що натягнутий брезентом.

— Після виявлення у країні пташиного грипу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів ввело комендантську годину: всі птахи в неволі повинні міститися під дахом, – розповів директор акваріума Аслак Свердруп.

Перший укол найстарішим і найбільш вразливим птахам зробили у середу, а в четвер вакцинували молодших пінгвінів.

Серед щойно імунізованих – пінгвін Ерна, названа на честь прем’єр-міністра Ерни Сольберг, яка колись працювала в акваріумі, туристичній пам’ятці її рідного міста Берген.

— Той факт, що зараз вакцинують пінгвінів, є випадковістю, абсолютно незалежною від коронавірусу, але це свідчить про те, що вакцини важливі, тим більше сьогодні, – сказав Свердруп.

У дикій природі пінгвіни-шкіпери живуть в Антарктиді. Жоден пінгвін з акваріуму Бергена не заразився грипом, і хоча хвороба може бути смертельною для птахів, передача його людям вкрай рідкісна.

У Південній Кореї через пташиний грип знищили майже 26 млн домашньої птиці

На початку лютого 2021 року Південна Корея заявила, що у країні виявили щонайменше 87 спалахів пташиного грипу H5N8.

У профілактичних цілях у країні з кінця листопада 2020 року знищили майже 26 млн домашньої птиці.

Джерело: The Local