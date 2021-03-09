Оппозиционные лидеры Беларуси сняли фильм-расследование о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Журналисты назвали его Золотое дно. Они утверждают, что почти $4 млрд, выделенных Европейским Союзом, Лукашенко потратил на собственные нужды.

По материалам расследования, Лукашенко владеет несколькими резиденциями. Самой масштабной из них является Дворец Независимости в Минске, площадью около 50 тыс. кв. На его территории — парковка для вертолета, бассейн, сауна, винный погреб, зимний сад и тому подобное.

Также в коллекции президента Беларуси — автомобили премиум-класса, среди которых в частности — Tesla, Audi, Maybach, Rolls-Royce и другие. Кроме того, Лукашенко владеет самолетом и несколькими вертолетами.

Лукашенко назначил сына генералом

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко уволил своего сына Виктора с должности помощника по национальной безопасности. Он работал на отца почти 16 лет.

После этого Лукашенко присвоил ему звание генерал-майора