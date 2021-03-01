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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Лукашенко уволил своего сына с должности помощника и сделал генералом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил своего старшего сына с должности помощника по нацбезопасности “в связи с переходом на выборную должность”.

останній диктатор Європи

В указе Лукашенко от 1 марта говорится, что его старшему сыну Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса.

У самого самопровозглашенного президента звание подполковника запаса.

45-летний Виктор Лукашенко был помощником отца с 2005 года, а через два года вошел в Совет безопасности Беларуси.

Кроме Виктора у Лукашенко еще два сына: 40-летний Дмитрий — председатель совета государственно-общественного объединения Президентский спортивный клуб, а также 16-летний Николай.

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В феврале текущего года Лукашенко уступил своему старшему сыну пост председателя Национального олимпийского комитета Беларуси. Лукашенко занимал эту должность с 1997 года, но вынужден был оставить после того, как ему и его сыну запретили посещать Олимпийские игры.

17 января Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году из-за репрессий властей против белорусского народа. Кроме Минска турнир должна была принимать Рига. Впоследствии было решено, что соревнования состоятся только в столице Латвии.

Источник: Пресс-служба Лукашенко

Фото: Depositphotos

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