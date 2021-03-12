От вакцины еще никто не умер: есть ли связь между летальностью и прививками от Covid-19

С начала вакцинации в мире было проведено более 134 млн прививок от коронавируса.

Десятки стран мира закупили препараты различных компаний: продолжается соперничество за скорость и эффективность вакцинации.

Медики предостерегают, что вакцина от коронавируса может вызвать своеобразную реакцию организма. Правительства стран и СМИ широко обсуждают сотни смертей после вакцинации.

Существует ли связь между летальными случаями после вакцинации и что говорят в ВОЗ — разбирались Факты ICTV.

Люди умирают после вакцинации

Наиболее активно о летальных случаях сообщают в США: это объясняется рекордным количеством осуществленных прививок от коронавируса.

В начале марта, согласно правительственной базе данных VAERS, после вакцинации была зафиксирована смерть 181 человека.

Vaccine Adverse Event Reporting System — это Система отчетности о неблагоприятных событиях касательно вакцин.

В то же время исследователи и журналисты убеждены, что эта цифра не может быть официальной, поскольку связь между вакцинацией и смертью пациентов еще не была доказана.

В конце января произошел громкий скандал в Норвегии, где после вакцинации в домах престарелых умерло 33 человека.

Делом заинтересовались в Комитете по оценке риска фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (PRAC).

В выводах их отчета указывается, что анализ не выявил никакой связи или возможного воздействия вакцины.

Было отмечено, что все пожилые люди имели тяжелые заболевания, а некоторым из них оказывали паллиативную помощь еще до вакцинации.

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Похожая ситуация в начале февраля всколыхнула Испанию. Там вскоре после вакцинации в домах престарелых умерло семь человек, а позже — еще два.

Проверка выяснила, что накануне все жители дома для пожилых людей в Сальвадоре получили положительный тест на коронавирус.

По словам директора учреждения, головная боль и периодическая диарея начали проявляться у жильцов через пять дней, и врач сказал, что это может быть связано с побочными эффектами прививок.

Эксперты же обьясняют: развитие болезни Covid-19 возможно даже после вакцинации, если она проводилась уже во время инкубационного периода, длящегося обычно 5-6 дней.

По данным Института инфекционных болезней Роберта Коха, заразиться можно и после прививки, поскольку во многих случаях препарат начинает действовать через 10-14 дней после первой дозы.

Что не так с AstraZeneca

В течение последних недель десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины компании AstraZeneca.

Первыми от применения препарата отказались в Австрии. Позже временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии.

На днях использование AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр, Латвия и Италия.

Кроме легкой симптоматики, после прививки у некоторых пациентов развилась тромбоэмболия легочной артерии, что привело к закупорке сосуда тромбом, оторвавшимся.

Руководство AstraZeneca призвало правительства стран воздержаться от поспешных выводов, ведь это может привести к срыву вакцинации в мире.

— Безопасность пациентов является высшим приоритетом для AstraZeneca. Одобрение любого препарата, в частности AstraZeneca от коронавируса, требует соблюдения четких и строгих стандартов. Безопасность вакцины была изучена во время клинических испытаний ІІІ фазы. Экспертные данные подтверждают, что в целом вакцина воспринимается хорошо, — говорится в официальном заявлении компании.

Что говорят в ВОЗ

Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что от вакцин еще никто не умирал.

Никаких подтвержденных данных или связи между прививкой и наступлением смерти пациента пока нет.

Мировые эксперты уверяют, что польза от вакцинации превышает ее риски.

Появление симптомов, напоминающих ОРВИ, стоит трактовать как ответ иммунитета на вакцинацию.

Более того, все побочные эффекты от вакцин вполне ожидаемы и прописаны в отчетах, которые предоставляются при закупках того или иного препарата.