Від вакцини ще ніхто не вмер: чи є зв’язок між летальністю і щепленнями від Covid-19

Із початку вакцинації у світі було проведено понад 134 млн щеплень від коронавірусу.

Десятки країн світу закупили препарати різних компаній: триває суперництво за швидкість та ефективність вакцинації.

Медики застерігають, що вакцина від коронавірусу може спричинити своєрідну реакцію організму. Уряди країн та ЗМІ широко обговорюють сотні випадки смертей після вакцинації.

Чи існує зв’язок між летальними випадками після вакцинації та що кажуть у ВООЗ – розбиралися Факти ICTV.

Люди помирають після вакцинації

Найактивніше про летальні випадки повідомляють у США: це пояснюється рекордною кількістю здійснених щеплень від коронавірусу.

На початку березня, згідно з урядовою базою даних VAERS, після вакцинації було зафіксовано смерть 181 людини.

Vaccine Adverse Event Reporting System – це Система звітування про несприятливі події щодо вакцин.

Натомість дослідники та журналісти переконані, що ця цифра не може бути офіційною, оскільки зв’язок між вакцинацією та смертю пацієнтів ще не було доведено.

Наприкінці січня відбувся гучний скандал у Норвегії, де після вакцинації в будинках для літніх людей померли 33 особи.

Справою зацікавилися в Комітеті з оцінки ризику фармаконагляду Європейського агентства з лікарських засобів (PRAC).

У висновках їхнього звіту зазначалося, що аналіз не виявив зв’язку чи можливого впливу вакцини.

Було наголошено, що всі літні люди мали важкі захворювання, а деяким із них надавали паліативну допомогу ще до вакцинації.

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Схожа ситуація на початку лютого сколихнула Іспанію. Там невдовзі після вакцинації в будинках для людей похилого віку померли семеро осіб.

Перевірка з’ясувала, що напередодні усі мешканці будинку для літніх людей в Сальвадорі отримали позитивний тест на коронавірус.

За словами директора установи, головний біль і періодична діарея почали проявлятися у мешканців через п’ять днів, і лікар сказав, що це може бути пов’язано з побічними ефектами щеплення.

Експерти ж пояснюють: розвиток хвороби Covid-19 можливий навіть після вакцинації, якщо вона проводилася вже на час інкубаційного періоду, який триває 5-6 днів.

За даними Інституту інфекційних хвороб Роберта Коха, заразитися можна і після щеплення, оскільки у багатьох випадках препарат починає діяти через 10-14 днів після першої дози.

Що не так з AstraZeneca

Протягом останніх тижнів десять країн Євросоюзу призупинили використання вакцини компанії AstraZeneca.

Першими від застосування препарату відмовилися в Австрії. Пізніше тимчасово призупинили вакцинацію в Данії, Норвегії та Ісландії.

Днями використання AstraZeneca призупинили Естонія, Литва, Люксембург, Кіпр, Латвія та Італія.

Окрім легкої симптоматики, після щеплення у деяких пацієнтів розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, що призвело до закупорки судини тромбом, що відірвався.

Керівництво AstraZeneca закликало уряди країн не робити поспішних висновків, адже це може спричинити зрив вакцинації у світі.

– Безпека пацієнтів є найвищим пріоритетом для AstraZeneca. Схвалення будь-якого препарату, зокрема AstraZeneca від коронавірусу, вимагає дотримання чітких і суворих стандартів. Безпека вакцини була вивчена під час клінічних випробувань ІІІ фази. Експертні дані підтверджують, що загалом вакцина сприймається добре, – йдеться в офіційній заяві компанії.

Що кажуть у ВООЗ

Представники ВООЗ неодноразово заявляли, що від вакцин ще ніхто не вмирав.

Жодних підтверджених даних або зв’язку між щепленням та настанням смерті пацієнта наразі немає.

Світові експерти запевняють, що наразі користь від вакцинації перевищує її ризики.

Появу симптомів, що нагадують ГРВІ, варто трактувати як відповідь імунітету на вакцинацію.

Ба більше, усі побічні ефекти від вакцин цілком очікувані і прописані у звітах, які подаються під час закупівель того чи іншого препарату.