Украинский блогер Ивангай рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю почему уехал из России в 2018 году, о преследованиях и что думает о президенте РФ Владимире Путине.

— Мне казалось, что они могут и в Киеве меня запугивать. Я четко знаю, за что меня запугивали. Я постил что-то типа: Роскомнадзор взломали или Путин убери руки от Украины. Это старые посты и за них мне уже говорили, что обо мне знают и подобное лучше не писать. Мне говорили, что за мной следят и, чтобы я молчал. Я ходил по Питеру и говорил открыто, неужели вы не понимаете, что вас здесь используют? Другими словами, я не нашел политических единомышленников и это только меня политизировало.

Он добавил, что его останавливали на улице каждые два дня. А еще блогеру предлагали российское гражданство, но он отказался.

На вопрос Юрия Дудя, что он думает о президенте России, блоггер ответил:

— Страшно, что во власти может находиться человек без эмпатии, который обладает жесткими знаниями пропаганды. Он из КГБ. То есть, он не глуп, понимает что делает. В этом плане можно сказать, что он очень умный. Мне страшно, что человек умный и без эмпатии — является сильнейшим в мире.

Он уточнил, что Путин сам по себе, ведь, например, того же президента США могут переизбрать. Также он добавил, что Путин все контролирует в стране.

— Страшно, что никто не контролирует такое ​​извращенное неподконтрольное сознание, — добавил он.

Сигарев рассказал Дудю о Путине и Крыме

Российский режиссер Василий Сигарев рассказал в интервью Юрию Дудю, что его не устраивает в России, о ситуации в Беларуси, о своем отношении к Алексею Навальному и почему он предлагал купить Крым.

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