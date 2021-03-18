Український блогер Івангай розповів в інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю чому поїхав з Росії у 2018 році, про переслідування та що думає про президента РФ Володимира Путіна.

— Мені здавалося, що вони можуть і в Києві мене залякувати. Я чітко знаю, за що мене залякували. Я постив щось типу: Роскомнадзор зламали або Путін прибери руки від України. Це старі пости і за них мені вже говорили, що про мене знають і подібне краще не писати. Мені казали, що за мною стежать і, щоб я мовчав. Я ходив Пітером і казав відкрито, невже ви не розумієте, що вас тут використовують? Іншими словами, я не знайшов політичних однодумців і це лише мене політизувало.

Він додав, що його зупиняли на вулиці щодва дні. А ще блогеру пропонували російське громадянство, але він відмовився.

На питання Юрія Дудя, що він думає про президента Росії, блогер відповів:

— Страшно, що при владі перебуває людина без емпатії, яка володіє жорсткими знаннями пропаганди. Він же з КГБ. Тобто, він не дурний, розуміє що робить. У цьому плані, можна сказати, що він дуже розумний. Мені страшно, що людина розумна і без емпатії – є найсильнішою у світі.

Він уточнив, що Путін сам по собі, адже, наприклад, того ж президента США можуть переобрати. Також він додав, що Путін все контролює у країні.

— Страшно, що ніхто не контролює таку збочену непідконтрольну свідомість, – додав він.

Сігарєв розповів Дудю про Путіна та Крим

Російський режисер Василь Сігарєв розповів в інтерв’ю Юрію Дудю, що його не влаштовує у Росії, про ситуацію у Білорусі, своє ставлення до Олексія Навального та чому він пропонував купити Крим.

Сігарєв також зізнався, що вірить, що палаци дійсно належать російській владі.