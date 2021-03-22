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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ДТП з українцями у Польщі: на місці аварії встановлять знак про небезпеку

У Польщі на одній автомагістралі сталася уже друга аварія за участі українського автобуса. На місці планують встановити спеціальні знаки та розмітку, які попереджуватимуть про небезпеку.

ДТП у Польщі

Водночас чиновники повідомляють, що стан автомобільної магістралі не викликає занепокоєння. Після першої катастрофи спеціальні служби провели експертизу, яка вказала на те, що дорожні знаки встановлені правильно.

Представники Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей повідомили, що під час другої ДТП дорога була мокрою, однак ожеледиці не було.

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Аварія з українцями у Польщі

22 березня у Польщі сталася друга за місяць ДТП з українцями. Пасажирський автобус врізався в огорожу та з’їхав у кювет.

У результаті трагедії померла одна людина, п’ятеро осіб отримали травми – їх госпіталізували до лікарні.

Перша аварія сталася у ніч на 6 березня, вона забрала життя п’яти українців. Ще 35 пасажирів травмувалися.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Джерело: Gazeta Wyborcza

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