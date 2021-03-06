В ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше произошло ДТП с участием автобуса на украинских номерах. В результате аварии шесть человек погибли еще около 40 получили ранения различной степени тяжести.

Факты ICTV собрали всю информацию об аварии, которая есть по состоянию на 15.00 по киевскому времени.

В аварию на автостраде А4 около полуночи попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Познань — Херсон. В нем находились 57 граждан Украины, в том числе двое водителей.

Это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство — из южных и восточных областей. Пятеро погибли на месте, а молодая женщина умерла в карете скорой по пути в больницу.

Причина аварии

Полиция установила, что водители автобуса были трезвы.

Авария с украинским автобусом в Польше произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

— По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось, — отметили в МИД Украины.

По предварительной информации, автобус наехал на ограждающие столбики, в результате чего упал с виадука в ров и перевернулся.

Пострадавшие в аварии

Представитель службы скорой помощи Перемышля Марек Янковски сообщил, что первая бригада спасателей прибыла на место спустя девять минут после сообщения о ДТП.

Он также отметил, что на тяжесть травм повлияло то, что многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

— Когда автобус врезался в ограждение, людей разбросало по салону, что привело к множественным травмам головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей, — отметил Янковски.

Пострадавших в ДТП доставили в больницы в городах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемысль, Пшеворск, Любачув.

— Более десяти человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, — рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Zet.

Ряд польских СМИ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) сообщают, что по меньшей мере восемь из нескольких десятков украинцев сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Украинцев, которые получили тяжелые травмы, эвакуировали с места ДТП в больницы средствами санитарной авиации и военными вертолетами.

Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП доставили в общежитии в Ярославле.

Реакция на ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время аварии в Польше.

Глава государства отметил, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате ДТП.

Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую і дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії. @AndrzejDuda — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

Соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса высказал президент Польши Анджей Дуда.

— Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашице, в которой шесть человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям, — написал Дуда.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa ! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

Когда отправят тела погибших в Украину?

Генеральный консул в Люблине Василий Павлюк в комментарии Радио Свобода сообщил, что все тела отправят в Украину после идентификации.

— Врачи говорят, что есть люди в очень тяжелом состоянии. Мы из-за пандемии не можем зайти к потерпевшим. Если люди будут транспортабельны, то мы их отправим в Украину. Сейчас еще 16 человек находятся в общежитии в Ярославе. Часть из них имеют легкие травмы, и мы организуем их возвращение домой, — рассказал Павлюк.

В МИД Украины отметили, что сейчас совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Вероятно это будет два автобуса: первый заберет людей, которых разместили в общежитии в Ярославле, а второй перевезет украинцев, которые сейчас находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные горячие линии Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Фото: Polskie Radio Kierowców