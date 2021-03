В ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше произошло ДТП с участием автобуса на украинских номерах. В результате аварии шесть человек погибли еще около 40 получили ранения различной степени тяжести.

Факты ICTV собрали всю информацию об аварии, которая есть по состоянию на 15.00 по киевскому времени.

В аварию на автостраде А4 около полуночи попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Познань — Херсон. В нем находились 57 граждан Украины, в том числе двое водителей.

Это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство — из южных и восточных областей. Пятеро погибли на месте, а молодая женщина умерла в карете скорой по пути в больницу.

Полиция установила, что водители автобуса были трезвы.

Авария с украинским автобусом в Польше произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

По предварительной информации, автобус наехал на ограждающие столбики, в результате чего упал с виадука в ров и перевернулся.

Представитель службы скорой помощи Перемышля Марек Янковски сообщил, что первая бригада спасателей прибыла на место спустя девять минут после сообщения о ДТП.

Он также отметил, что на тяжесть травм повлияло то, что многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавших в ДТП доставили в больницы в городах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемысль, Пшеворск, Любачув.

Ряд польских СМИ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) сообщают, что по меньшей мере восемь из нескольких десятков украинцев сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Украинцев, которые получили тяжелые травмы, эвакуировали с места ДТП в больницы средствами санитарной авиации и военными вертолетами.

Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП доставили в общежитии в Ярославле.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время аварии в Польше.

Глава государства отметил, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате ДТП.

Соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса высказал президент Польши Анджей Дуда.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021