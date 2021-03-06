В ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше произошло ДТП с участием автобуса на украинских номерах. В результате аварии шесть человек погибли еще около 40 получили ранения различной степени тяжести.
Факты ICTV собрали всю информацию об аварии, которая есть по состоянию на 15.00 по киевскому времени.
В аварию на автостраде А4 около полуночи попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Познань — Херсон. В нем находились 57 граждан Украины, в том числе двое водителей.
Это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство — из южных и восточных областей. Пятеро погибли на месте, а молодая женщина умерла в карете скорой по пути в больницу.
Причина аварии
Полиция установила, что водители автобуса были трезвы.
Авария с украинским автобусом в Польше произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
— По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось, — отметили в МИД Украины.
По предварительной информации, автобус наехал на ограждающие столбики, в результате чего упал с виадука в ров и перевернулся.
Пострадавшие в аварии
Представитель службы скорой помощи Перемышля Марек Янковски сообщил, что первая бригада спасателей прибыла на место спустя девять минут после сообщения о ДТП.
Он также отметил, что на тяжесть травм повлияло то, что многие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
— Когда автобус врезался в ограждение, людей разбросало по салону, что привело к множественным травмам головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей, — отметил Янковски.
Пострадавших в ДТП доставили в больницы в городах Жешув, Рудна Мала, Ярослав, Пшемысль, Пшеворск, Любачув.
— Более десяти человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, — рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Zet.
Ряд польских СМИ (Wiadomości, Radio Opole, RMF FM) сообщают, что по меньшей мере восемь из нескольких десятков украинцев сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Украинцев, которые получили тяжелые травмы, эвакуировали с места ДТП в больницы средствами санитарной авиации и военными вертолетами.
Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП доставили в общежитии в Ярославле.
Реакция на ДТП
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время аварии в Польше.
Глава государства отметил, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате ДТП.
Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую і дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії. @AndrzejDuda
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
Соболезнования семьям погибших в аварии украинского автобуса высказал президент Польши Анджей Дуда.
— Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашице, в которой шесть человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям, — написал Дуда.
I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021
Когда отправят тела погибших в Украину?
Генеральный консул в Люблине Василий Павлюк в комментарии Радио Свобода сообщил, что все тела отправят в Украину после идентификации.
— Врачи говорят, что есть люди в очень тяжелом состоянии. Мы из-за пандемии не можем зайти к потерпевшим. Если люди будут транспортабельны, то мы их отправим в Украину. Сейчас еще 16 человек находятся в общежитии в Ярославе. Часть из них имеют легкие травмы, и мы организуем их возвращение домой, — рассказал Павлюк.
В МИД Украины отметили, что сейчас совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.
Вероятно это будет два автобуса: первый заберет людей, которых разместили в общежитии в Ярославле, а второй перевезет украинцев, которые сейчас находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.
Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные горячие линии Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).
Фото: Polskie Radio Kierowców