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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Греции будут раздавать наборы для самотестирования на Covid-19

Греция предоставит бесплатные наборы для самотестирования на антиген Covid-19.

карантин у Греції

Власти Греции отметили, что тесты будут распространять через аптеки с первой недели апреля.

Греки должны предоставить свой номер национальной безопасности (AMKA) и смогут получить один тест в неделю вместе с открыткой, содержащей аналитические указания и советы по процедуре.

Таким образом правительство Греции хочет увеличить количество диагностированных случаев заболевания Covid-19. Эти тесты имеют 95-99% точных результатов.

Правительство также планирует создать цифровую платформу, где все лица, которые получат положительный тест на коронавирус, смогут об этом сообщить, чтобы сделать ПЦР-тест в медицинском центре.

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На этой неделе власти Греции приняли решение об отмене некоторых коронавирусных ограничений, чтобы восстановить экономику.

В Израиле вакцинировали от коронавируса половину населения

Более 52% граждан Израиля полностью вакцинировались от коронавируса. Всего в Израиле сделали уже более 9,6 млн прививок.

Для сравнения в Китае полностью вакцинировали только 15% населения, в США — 12,9%, в Индии — 0,5%. Украина находится в конце списка по количеству граждан, которые дважды получили дозу вакцины — полностью вакцинированы менее 0,1% украинцев.

Источник: Euractiv

Фото: Depositphotos

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