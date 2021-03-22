PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Массовые штрафы и столкновения с полицией: в Марселе разогнали многотысячный карнавал

Во французском городе Марсель, несмотря на карантин, прошел многотысячный уличный карнавал. Однако праздник превратился в акцию протеста против локдауна во Франции.

Карнавал

На карнавал 21 марта собрались около 6,5 тыс. человек. Большинство из них были без масок и отказывались соблюдать дистанцию.

Читайте
Тест его не "видит": новый штамм коронавируса обнаружен во Франции

Однако полиция применила слезоточивый газ и разогнала участников карнавала.

Семерых людей, бросавших петарды в полицейских, задержали. Десятки участников каранавала получили штрафы в размере €135 за нарушение масочного режима.

Мэр города Бенуа Паян раскритиковал жителей, которые проигнорировали пандемию коронавируса.

— Я в ярости. Подобный эгоизм некоторых безответственных людей недопустим, —  написал он в Twitter.

Он заявил, что действия некоторых людей сводят на нет общие усилия в борьбе с коронавирусом, и таким поступкам не может быть оправдания.

В Марселе ежегодно в марте проводят большой карнавал, однако с 2020 года его отменили из-за пандемии коронавируса.

Третья Covid-волна во Франции

В марте Франция объявила о третьей волне пандемии.

По словам премьер-министра страны, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.

Источник: Le Figaro

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка