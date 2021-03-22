Массовые штрафы и столкновения с полицией: в Марселе разогнали многотысячный карнавал

Во французском городе Марсель, несмотря на карантин, прошел многотысячный уличный карнавал. Однако праздник превратился в акцию протеста против локдауна во Франции.
На карнавал 21 марта собрались около 6,5 тыс. человек. Большинство из них были без масок и отказывались соблюдать дистанцию.
Однако полиция применила слезоточивый газ и разогнала участников карнавала.
Семерых людей, бросавших петарды в полицейских, задержали. Десятки участников каранавала получили штрафы в размере €135 за нарушение масочного режима.
Thousand of people enjoyed an improvised and unauthorised carnival on Canebiere Street, in Marseille, southern France, yesterday. #AFP
???? @tofsimon pic.twitter.com/AwY2ckubTe
— AFP Photo (@AFPphoto) March 22, 2021
Мэр города Бенуа Паян раскритиковал жителей, которые проигнорировали пандемию коронавируса.
— Я в ярости. Подобный эгоизм некоторых безответственных людей недопустим, — написал он в Twitter.
Он заявил, что действия некоторых людей сводят на нет общие усилия в борьбе с коронавирусом, и таким поступкам не может быть оправдания.
В Марселе ежегодно в марте проводят большой карнавал, однако с 2020 года его отменили из-за пандемии коронавируса.
Третья Covid-волна во Франции
В марте Франция объявила о третьей волне пандемии.
По словам премьер-министра страны, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.
Источник: Le Figaro