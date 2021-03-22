У Греції роздаватимуть набори для самотестування на Covid-19

Греція надасть безкоштовні набори для самотестування на антиген Covid-19.

Влада Греції зазначила, що тести розповсюджуватимуть через аптеки з першого тижня квітня.

Греки мають надати свій номер національної безпеки (AMKA) та зможуть отримати один тест на тиждень разом із листівкою, що містить аналітичні вказівки та поради щодо процедури.

Таким чином уряд Греції хоче збільшити кількість діагностованих випадків захворювання на Covid-19. Ці тести мають 95-99% точних результатів.

Уряд також планує створити цифрову платформу, де всі особи, що отримають позитивний тест на коронавірус, про це повідомлятимуть, щоб зробити ПЛР-тест у медичному центрі.

Цього тижня влада Греції ухвалил рішення про скасування деяких коронавірусних обмежень, щоб відновити економіку.

В Ізраїлі вакцинували від коронавірусу половину населення

Понад 52% громадян Ізраїлю повністю вакцинувалися від коронавірусу. Всього в Ізраїлі зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Для порівняння у Китаї повністю вакцинували лише 15% населення, у США – 12,9%, в Індії – 0,5%. Україна знаходиться наприкінці списку за кількістю громадян, що двічі отримали дозу вакцини – повністю вакциновані менш як 0,1% українців.

Джерело: Euractiv