Германия продлила жесткий карантин до 18 апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина до 18 апреля из-за распространения коронавируса. В частности, на Пасху будут введены еще более жесткие ограничения.

С 1 по 5 апреля в стране не будут работать почти все магазины. Религиозные службы переведут в онлайн-режим.

По словам Ангелы Меркель, сейчас страна находится в очень серьезной ситуации, поэтому с помощью локдауна власть хочет сдержать третью волну коронавируса.

Также в правительстве отметили, что в регионах, где уровень заражения в течение трех дней будет превышать 100 человек на 100 тыс. населения, будут вводить еще более жесткие карантинные мероприятия.

Протесты в Германии из-за карантина

Решение правительства о введении карантина вызвало волну протестов в Германии. Протестующие вышли 20 марта на улицы против ограничений в городе Кассель.

Во время протеста полиция вынуждена была применить водометы, дубинки и перечный баллончик для разгона толпы. По их оценкам, в митингах приняли участие до 20 тыс. человек.