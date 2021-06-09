По состоянию на 9 июня все области Украины перешли в зеленую зону эпидемической опасности.
Уровень заболеваемости в Украине составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного.
В то же время уровень госпитализаций по стране на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность кроватей с кислородом — 17% при предельном показателе 65%.
Ни одна область Украины не вошла в красный, оранжевый и желтый уровни эпидемической опасности.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина. Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.
В зеленой зоне действуют ограничения:
- масочный режим в общественных зданиях;
- массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
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