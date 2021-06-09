По состоянию на 9 июня все области Украины перешли в зеленую зону эпидемической опасности.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 74 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 16 областях этот показатель ниже определенного.

В то же время уровень госпитализаций по стране на 8 июня составляет 15,5 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность кроватей с кислородом — 17% при предельном показателе 65%.

Ни одна область Украины не вошла в красный, оранжевый и желтый уровни эпидемической опасности.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина. Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

В зеленой зоне действуют ограничения:

масочный режим в общественных зданиях;

массовые мероприятия с участием более 50 человек;

кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

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