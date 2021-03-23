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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Німеччина продовжила жорсткий карантин до 18 квітня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину до 18 квітня через розповсюдження коронавірусу. Зокрема на Великдень будуть запроваджені ще більш жорсткіші обмеження.

чоловік у масці

З 1 до 5 квітня у країні не працюватимуть майже всі магазини. Релігійні служби переведуть в онлайн-режим.

За словами Ангели Меркель, зараз країна перебуває у дуже серйозній ситуації, тому за допомогою локдауну влада хоче стримати третю хвилю коронавірусу.

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Також у уряді зазначили, що у регіонах, де рівень зараження впродовж трьох днів перевищуватиме 100 осіб на 100 тис. населення, запроваджуватимуть ще жорсткіші карантинні заходи.

Протести у Німеччині через карантин

Рішення уряду щодо запровадження карантину викликало хвилю протестів у Німеччині. Протестувальники вийшли 20 березня на вулиці проти обмежень у місті Кассель.

Під час протесту поліція змушена була застосувати водомети, кийки та перцевий балончик для розгону натовпу. За їхніми оцінками, у мітингах взяли участь до 20 тис. осіб.

Джерело: Reuters

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