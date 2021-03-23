Німеччина продовжила жорсткий карантин до 18 квітня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину до 18 квітня через розповсюдження коронавірусу. Зокрема на Великдень будуть запроваджені ще більш жорсткіші обмеження.

З 1 до 5 квітня у країні не працюватимуть майже всі магазини. Релігійні служби переведуть в онлайн-режим.

За словами Ангели Меркель, зараз країна перебуває у дуже серйозній ситуації, тому за допомогою локдауну влада хоче стримати третю хвилю коронавірусу.

Також у уряді зазначили, що у регіонах, де рівень зараження впродовж трьох днів перевищуватиме 100 осіб на 100 тис. населення, запроваджуватимуть ще жорсткіші карантинні заходи.

Протести у Німеччині через карантин

Рішення уряду щодо запровадження карантину викликало хвилю протестів у Німеччині. Протестувальники вийшли 20 березня на вулиці проти обмежень у місті Кассель.

Під час протесту поліція змушена була застосувати водомети, кийки та перцевий балончик для розгону натовпу. За їхніми оцінками, у мітингах взяли участь до 20 тис. осіб.