Канада ввела санкції проти російських чиновників

У Канаді ввели нові санкції проти дев’яти держслужбовців Російської Федерації через систематичні порушення прав людини у РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно. За його словами, таким рішенням Канада прагне привернути увагу до ситуації щодо прав людини у Росії.

Гарно зазначає, що спільно з партнерами вони продовжуватимуть тиснути на уряд РФ для звільнення російського опозиціонера Олексія Навального та його прихильників, незаконно взятих під варту. За його словами, грубі порушення прав людини Росією не залишаться без відповіді.

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Хто потрапив під санкції

директор ФСБ Росії Олександр Бортніков;

директора ФСВП Росії Олександр Калашников;

перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

генеральний прокурор РФ Ігор Краснов;

заступник міністра оборони РФ Павло Попов;

заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко;

керівник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярін;

голова Росгвардії Віктор Золотов;

представник президента РФ в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

Санкції передбачають замороження активів чиновників та заборону торгувати майном, а також іншим особам заборонено надавати посадовцям фінансову допомогу.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський союз ввів санкції через отруєння Олексія Навального. Зокрема санкції стосуються шести держслужбовців Російської Федерації.

Зокрема політикам заборонений в’їзд до Євросоюзу, також їхні фінансові активи на території Європейського союзу заморожуються.

Джерело: Уряд Канади