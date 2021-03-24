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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

МВФ планирует выделить $650 млрд на восстановление мировой экономики

МВФ обсуждает выделение средств на сумму $650 млрд на помощь для восстановления мировой экономики в результате пандемии.

МВФ

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, такой выпуск специальных прав заимствования (СПЗ) обеспечит долговременную потребность мировой экономики в резервах, что сможет помочь всем странам-членам МВФ и поддержать мировую экономику на пути восстановления.

Такая помощь сможет увеличить ликвидность мировой экономической системы путем увеличения резервов 190 стран-членов. Официальное предложение директор планирует подать до июня.

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Сотрудники МВФ разработают новые меры по повышению прозрачности и подотчетности в использовании СДР при сохранении резервных активов.

Параллельно сотрудники также изучат варианты перераспределения СДР для членов с сильным финансовым положением в поддержку уязвимых стран и стран с низким уровнем дохода.

В случае одобрения, новое распределение СПЗ придаст странам прямого увеличения ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также высвободило бы необходимые ресурсы для стран-членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в частности для поддержки программ вакцинации и других неотложных мероприятий.

Транш от МВФ для Украины

Украина остается без поддержки МВФ. Миссия Фонда завершила свою работу 13 февраля, однако прогресса в вопросе предоставления следующего транша так и не достигли.

Власти делают все возможное, чтобы вернуть миссию МВФ в Украину и получить очередной транш, несмотря на заверения, что мы пока можем продержаться.

Что необходимо сделать Украине и реально ли выполнить условия МВФ в ближайшее время, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: МВФ 

Фото: Dreamstime

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