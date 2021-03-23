Если Украина откажется сотрудничать с Международным валютным фондом, то, скорее всего, это приведет к тому, что вырастут расходы на обслуживание долга, уменьшится приток иностранных инвестиций и появится давление на валютные резервы Нацбанка.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Он объяснил, что в случае отказа от сотрудничества с МВФ правительство Украины будет вынуждено сократить дефицит государственного бюджета, в результате чего курс гривны ослабнет, чтобы выровнять негативное влияние на платежный баланс, поэтому инфляция ускорится.

Также Дмитрий Сологуб отметил, что без сотрудничества с Фондом Украина будет вынуждена сократить расходы на важные бюджетные проекты, среди которых инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержка малого и среднего бизнеса.

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Кроме того, есть риск роста процентных ставок, поскольку Нацбанк будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику, чтобы сдерживать инфляцию.

Пока же Украина ожидает транш от МВФ. Ранее советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов предполагал, что второй транш МВФ в размере $700 млн страна может получить до лета.

Но для этого нужно выполнить часть обязательств. Прежде всего решить проблемы с Высшим советом правосудия, НАБУ и Конституционным судом.

Источник: Экономическая правда