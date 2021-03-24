Промахнулись: военные во Мьянме застрелили 7-летнюю девочку

Военные во Мьянме, которые захватили власть 1 февраля, застрелили 7-летнюю девочку, когда целились в ее отца.

Девочка стала самой юной жертвой переворота.

Ребенка убили в ее доме в городе Мандалай.

Мьянма охвачена протестами с тех пор, как 1 февраля военные захватили власть.

Солдаты стреляли в ее отца, но попали в девочку, которая сидела у него на коленях в их доме.

Правозащитная группа Спасите детей утверждает, что среди десятков убитых погибло более 20 детей.

В общей сложности, по данным военных, в ходе акций протеста было убито 164 человека. Однако группа активистов AAPP считает, что число погибших составляет не менее 261 человека.

Военный переворот во Мьянме

1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Также в стране продолжают отключать интернет из-за того, что протестующие используют соцсети для организации новых акций протеста.

Пока будет продолжаться чрезвычайное положение вся полнота власти в стране будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну.

Причина переворота во Мьянме

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

8 ноября прошлого года в стране прошли парламентские выборы, по результатам которых НЛД получила в обеих палатах союзного парламента большинство мест, что позволяло сформировать правительство.

Однако другие партии и военные назвали выборы сфальсифицированными.

Мьянма — страна, которая находится на юго-востоке Азии. До 2011 года там власть принадлежала военным. Однако в 2015 году генералы тогда добровольно передали часть власти лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи.