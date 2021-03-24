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Євгенія Шапоренко |

Промахнулися: військові у М’янмі застрелили 7-річну дівчинку

Військові у М’янмі, які захопили владу 1 лютого, застрелили 7-річну дівчинку, коли цілилися в її батька.

Промахнулися: військові у М’янмі застрелили 7-річну дівчинку

Дівчинка стала наймолодшою ​​жертвою перевороту.

Дитину вбили в її будинку в місті Мандалай.

М’янма охоплена протестами з тих пір, як 1 лютого військові захопили владу.

Солдати стріляли в її батька, але поцілили у дівчинку, яка сиділа у нього на колінах в їхньому будинку.

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Загалом, за даними військових, під час акцій протесту було вбито 164 людини. Однак група активістів AAPP вважає, що число загиблих складає не менше 261 людини.

Військовий переворот у М’янмі

1 лютого військові влаштували переворот у М’янмі. Вони затримали президента Він М’їна, а також його держрадника й главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

У столиці М’янми Найп’їдо зник телефонний зв’язок та інтернет. Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Причина перевороту у М’янмі

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією у М’янмі сталася вперше у листопаді.

8 листопада минулого року у країні пройшли парламентські вибори, за результатами яких НЛД отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд.

Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

М’янма – країна, яка знаходиться на південному сході Азії. До 2011 року там влада належала військовим. Однак у 2015 році генерали тоді добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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