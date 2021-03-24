Промахнулися: військові у М’янмі застрелили 7-річну дівчинку

Військові у М’янмі, які захопили владу 1 лютого, застрелили 7-річну дівчинку, коли цілилися в її батька.

Дівчинка стала наймолодшою ​​жертвою перевороту.

Дитину вбили в її будинку в місті Мандалай.

М’янма охоплена протестами з тих пір, як 1 лютого військові захопили владу.

Солдати стріляли в її батька, але поцілили у дівчинку, яка сиділа у нього на колінах в їхньому будинку.

Правозахисна група Врятуйте дітей стверджує, що серед десятків убитих загинуло понад 20 дітей.

Загалом, за даними військових, під час акцій протесту було вбито 164 людини. Однак група активістів AAPP вважає, що число загиблих складає не менше 261 людини.

Військовий переворот у М’янмі

1 лютого військові влаштували переворот у М’янмі. Вони затримали президента Він М’їна, а також його держрадника й главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

У столиці М’янми Найп’їдо зник телефонний зв’язок та інтернет. Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Причина перевороту у М’янмі

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією у М’янмі сталася вперше у листопаді.

8 листопада минулого року у країні пройшли парламентські вибори, за результатами яких НЛД отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд.

Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

М’янма – країна, яка знаходиться на південному сході Азії. До 2011 року там влада належала військовим. Однак у 2015 році генерали тоді добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.