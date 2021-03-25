Билл Гейтс сказал, когда когда мир вернется к привычной жизни

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс предполагает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни до конца 2022 года с помощью вакцин от коронавируса.

По его словам, пандемия Covid-19 — невероятная трагедия, а единственная надежда преодолеть ее заключается в доступе к вакцинам.

— До конца 2022 года мы вообще полностью вернуться к норме, — предположил Гейтс.

Также он отметил, что за небольшую цену можно было подготовиться к пандемии коронавируса, но, к сожалению, инвестиции не были осуществлены вовремя.

Кроме того Гейтс высказал мнение, что люди верят в создание пандемии для контроля мира, поскольку легче верить в существование одной демонической причины своих испытаний и невзгод. А тенденция неношения масок и отказ от вакцинации распространилась из-за так называемого страха заговора.

Недавно Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса будет мелочью по сравнению с необратимыми климатическими изменениями, которые надвигаются на планету, а человечеству следует немедленно что-то делать.

Основатель компании Microsoft планирует инвестировать $2 млрд в защиту климата. Гейтс вложит деньги в стартапы, направленные на борьбу с глобальными изменениями экологии.

Источник: Gazeta Wyborcza