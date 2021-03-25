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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Білл Гейтс сказав, коли коли світ повернеться до звичного життя

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс припускає, що світ зможе повернутися до нормального життя до кінця 2022 року за допомогою вакцин від коронавірусу.

Білл Гейтс сказав, коли коли світ повернеться до звичного життя

За його словами, пандемія Covid-19 – неймовірна трагедія, а єдина надія подолати її полягає у доступі до вакцин.

 – До кінця 2022 року ми маємо загалом повністю повернутися до норм, – припустив Гейтс.

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Також він зазначив, що за невелику ціну можна було підготуватись до пандемії коронавірусу, але, на жаль, інвестиції не були здійснені вчасно.

Окрім того Гейтс висловив думку, що люди вірять у створення пандемії для контролю світу, оскільки легше вірити в існування однієї демонічної причини своїх випробувань та негараздів. А тенденція неносіння масок та відмова від вакцинування розповсюдилась через так званий страх змови.

Нещодавно Білл Гейтс заявив, що пандемія коронавірусу буде дрібницею порівняно з незворотними кліматичними змінами, які насуваються на планету, а людству слід негайно щось робити.

Засновник компанії Microsoft планує інвестувати $2 млрд на захист клімату. Гейтс вкладе гроші у стартапи, спрямовані на боротьбу з глобальними змінами екології.

Джерело: Gazeta Wyborcza 

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