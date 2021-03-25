КНДР запустила в сторону Японии баллистические ракеты

Северная Корея запустила в сторону Японии две баллистические ракеты, которые упали в море в нейтральных водах.

Обе ракеты преодолели около 450 км и упали вне экономической зоной Японии.

По словам премьер-министра Японии Йошихиде Суга, КНДР запустила две баллистические ракеты в море у побережья страны, усилив напряжение накануне Олимпийских игр в Токио и повысив давление на новую администрацию президента США Байдена в Вашингтоне.

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Также премьер-министр Японии отметил, что этот запуск угрожает миру и стабильности в Японии и регионе, в частности нарушается резолюция ООН.

Кроме того Йошихиде Суга подчеркнул, что в апреле во время визита в США вопрос Северной Кореи будет обсуждаться, чтобы Япония удостоверилась в безопасности при проведении Олимпийских игр.

В январе этого года Северная Корея похвасталась новыми баллистическими ракетами во время масштабного военного парада, посвященному 8-му съезду рабочей партии страны.

Предполагается, что это Пуккиксон-5 — модернизированный вариант ранее показанных ракет Пуккиксон-4.

Эксперты убеждены: демонстрация новых ракет означает, что переговоры о полной денуклеаризации (ядерное разоружение) КНДР замерли на месте.