PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

КНДР запустила в сторону Японии баллистические ракеты

Северная Корея запустила в сторону Японии две баллистические ракеты, которые упали в море в нейтральных водах.

КНДР

Обе ракеты преодолели около 450 км и упали вне экономической зоной Японии.

По словам премьер-министра Японии Йошихиде Суга, КНДР запустила две баллистические ракеты в море у побережья страны, усилив напряжение накануне Олимпийских игр в Токио и повысив давление на новую администрацию президента США Байдена в Вашингтоне.

Читайте
КНДР впервые в истории позволила экстрадицию своего гражданина в США

Также премьер-министр Японии отметил, что этот запуск угрожает миру и стабильности в Японии и регионе, в частности нарушается резолюция ООН.

Кроме того Йошихиде Суга подчеркнул, что в апреле во время визита в США вопрос Северной Кореи будет обсуждаться, чтобы Япония удостоверилась в безопасности при проведении Олимпийских игр.

В январе этого года Северная Корея похвасталась новыми баллистическими ракетами во время масштабного военного парада, посвященному 8-му съезду рабочей партии страны.

Предполагается, что это Пуккиксон-5 — модернизированный вариант ранее показанных ракет Пуккиксон-4.

Эксперты убеждены: демонстрация новых ракет означает, что переговоры о полной денуклеаризации (ядерное разоружение) КНДР замерли на месте.

Источник: Reuters

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка