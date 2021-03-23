КНДР впервые в истории позволила экстрадицию своего гражданина в США

Северная Корея впервые в истории подписала разрешение на экстрадицию своего гражданина в США.

Речь идет о 55-летнем Муне Муж Мане, которого обвиняют в отмывании более $1,5 млн через финансовую систему США.

Мошенник действовал в рамках схемы по поставкам предметов роскоши в КНДР с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.

— Подозреваемый обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею Соединенными Штатами и ООН, — заявили в министерстве юстиции США.

Мун Муж Ман действовал вместе с заговорщиками: его мошеннические действия зафиксированы в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года.

Также в обвинительном заключении говорится, что 55-летний мужчина мог сотрудничать с северокорейской разведывательной службой и Генеральным разведывательным бюро.

22 марта Мун впервые появился в федеральном суде округа Колумбия: подозреваемому предъявлено шесть пунктов обвинения.

Источник: US Department of Justice